Sgominato giro di spaccio di coca a Chiavari, 3 arresti

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - La polizia di Chiavari ha stroncato un giro di spaccio arrestando tre persone, tra i 35 e i 24 anni.

L'operazione denominata "Eagles", a cui hanno partecipato anche le unità cinofile, è iniziata alla fine dell'estate quando, a seguito di alcuni servizi mirati, i tre uomini sono stati fermati e trovati in possesso di cocaina pronta allo smercio.

In particolare due dei tre sono stati colti in flagranza in una piazza centrale di Lavagna mentre cedevano cocaina. Il terzo pusher è stato invece sorpreso all'interno di un locale mentre cercava di nascondere dentro il bagno 50 grammi di cocaina.

Dagli accertamenti è emerso che i tre pusher svolgevano da tempo in maniera parallela una fiorente attività di spaccio sia di cocaina che hashish. I due più giovani, che sono cugini, svolgevano la loro attività prevalentemente nel fine settimana, spostandosi con la loro auto di sera tra Chiavari e Lavagna dove contattavano i clienti all'interno di locali del lungomare di Chiavari ed in particolare in due bar di Cavi Arenelle. Il 35enne, invece, spacciava nell'entroterra chiavarese. I due cugini sono accusati anche di estorsione perché hanno minacciato un acquirente che doveva loro dei soldi.

Durante l'esecuzione delle misure cautelari il più giovane ha provato a fuggire saltando in mutande dal terrazzino al primo piano della sua abitazione, ma è stato fermato dagli agenti appostati sotto l'edificio. (ANSA).