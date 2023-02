Teatri: il Cantero vale 2mln, Comune Chiavari pronto a investire

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Lo storico Teatro Cantero di Chiavari ha un valore di mercato di 2 milioni di euro. Lo ha stabilito una perizia dell'Agenzia dell'Entrate che conferma la stima già indicata dal professionista incaricato dal Comune del Tigullio disposto a investire 1 milione di euro per contribuire alla riapertura della struttura. I capigruppo di maggioranza, Claudia Brignole di Avanti Chiavari e Alessandro Monti di Partecip@attiva hanno presentato un ordine del giorno da iscrivere al prossimo consiglio comunale di Chiavari per impegnare l'amministrazione ad intraprendere tutte le azioni possibili in modo da renderlo di nuovo fruibile alla cittadinanza. "L'ordine del giorno servirà per discutere e proporre gli atti preliminari per la costituzione di una fondazione pubblico-privata, per fissare il prezzo massimo di acquisto come individuato dalla perizia dell'Agenzia delle Entrate - spiegano i consiglieri Brignole e Monti - Vogliamo invitare gli enti territoriali a sottoscrivere un accordo di programma per definire la quota della loro possibile partecipazione all'acquisto e, allo stesso tempo, chiedere a soggetti privati di prenderne parte, concordando i criteri di gestione". "Il Comune di Chiavari è pronto ad investire 1 milione di euro per riaprire il teatro Cantero - afferma il sindaco Federico Messuti - Apriremo trattative con i privati interessati e stabiliremo le modalità di gestione più adeguate.

L'operazione sarà subordinata sia ad un accordo preliminare con la proprietà del Cantero sia alle possibilità di finanziamento della ristrutturazione da parte del Ministero della Cultura, attraverso fondi propri o del Pnrr". (ANSA).