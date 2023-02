Ritrovata fornace 300 dC durante scavi metro Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Un'antica fornace di epoca romana, risalente a un periodo attorno al 300 dopo Cristo, è stata ritrovata nel corso dei lavori di scavo per la metropolitana Brin Canepari, a Genova. Ad anticiparlo, a margine dell'incontro dedicato alla transizione energetica organizzato dall'Università di Genova, l'assessore ai trasporti del Comune Matteo Campora.

"Abbiamo avuto qualche ritardo nei lavori per la metropolitana in Via Canepari - ha spiegato - per il ritrovamento di una fornace di epoca romana, l'equivalente di un 'piano di cottura' attuale. Un manufatto, ricompreso nelle fondamenta di una casa, risale a circa il 300 d.C.. Attualmente la sovrintendenza sta lavorando su questo reperto archeologico per preservarlo. Questo è interessante perché dimostra come nelle nostre vallate ci fossero insediamenti e dove fossero collocati, in questo caso in una zona dove c'erano i fiumi".

Secondo Campora, comunque, il cronoprogramma dovrebbe essere rispettato. "Questo ritrovamento ha provocato qualche settimana di ritardo che verrà, comunque, assorbita nel corso dei lavori - conclude -. Nel 2024 avremo la stazione di Canepari, parallelamente, avremo anche la messa in sicurezza di Rio Maltempo con 20 milioni finanziati dal ministero, e poi inizieranno i lavori per l'estensione fino a Pallavicini".

