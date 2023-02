Usavano auto 'buone' per false revisioni, chiuso un centro

(ANSA) - SAVONA, 15 FEB - La Polizia Stradale di Savona ha sequestrato un centro revisioni di automezzi a Pietra Ligure (Savona) per falsi esami, ad esempio dirottando su altri mezzi le verifiche legate a freni, gruppi ottici e fumi, in alcuni casi utilizzando un motoveicolo in uso ad un dipendente del Centro stesso. Secondo quanto ricostruito dalla squadra di polizia giudiziaria, grazie a un'attività di videosorveglianza durata circa un mese, sarebbero 376 i veicoli sottoposti a visite irregolari.

Spesso, secondo l'accusa, le verifiche tecniche venivano effettuate senza la presenza dell'"ispettore di revisione" preposto ai controlli a norma di legge. Pratiche che, secondo la Stradale, avrebbero permesso di aumentare il giro d'affari, attirando più veicoli provenienti anche da altri comuni. Tutte le revisioni "easy" effettuate saranno annullate ed i proprietari dei veicoli dovranno ripetere le verifiche mediante una nuova visita di revisione.

La titolare, i dipendenti e l'ispettore di revisione sono stati denunciati a piede libero e sanzionati amministrativamente per ogni revisione irregolare accertata. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria volti ad individuare eventuali officine meccaniche della provincia che si rivolgevano presso il Centro per garantire l'esito regolare della revisione ai loro clienti. (ANSA).