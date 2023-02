Spezia: Gotti verso l'esonero, in serata l'annuncio

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 FEB - Luca Gotti e lo Spezia verso la separazione. La decisione di esonerare il tecnico veneto è stata ormai presa dal direttore generale dell'area tecnica Eduardo Macia e dovrebbe essere ufficializzata in serata. La posizione dell'allenatore era sembrata molto debole sin dalle prime ore dopo il pareggio di Empoli per 2-2, che seguiva una serie di tre sconfitte consecutive.

Nelle scorse ore è arrivato in Italia dagli Stati Uniti il presidente Philip Platek, con cui Macia ha avuto un lungo colloquio che è passato anche attraverso una call con gli Usa, dove lavora il proprietario e fratello Robert Platek. Gotti lascia avendo conquistato 19 punti in 22 partite, frutto di quattro vittorie e sette pareggi, e con la squadra a +2 dal terzultimo posto occupato dal Verona.

Per la sua sostituzione il primo nome sulla lista è quello di Leonardo Semplici, che due stagioni fa salvò il Cagliari subentrando proprio a febbraio. Domenica contro la Juventus andrà in panchina Fabrizio Lorieri. (ANSA).