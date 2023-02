Calcio: Genoa; per S.Valentino accoglie tifosi dopo un anno

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - Nel giorno di San Valentino i tifosi del Genoa hanno voluto far sentire tutto il proprio amore al club rossoblù assistendo in oltre un migliaio alla seduta di allenamento odierna.

Il Genoa infatti ha deciso di riaprire le porte del centro sportivi Signorini dopo quasi un anno, 318 giorni per la precisione, e la risposta dei tifosi genoani non si è fatta attendere. Cori, striscioni e fumogeni hanno accompagnato l'allenamento che ha segnato la ripresa ufficiale degli allenamenti in vista della prossima sfida con il Modena.

"Ogni partita sarà una battaglia ma noi saremo al vostro fianco, vogliamo andare in serie A" è il messaggio lanciato dai tifosi verso la squadra che nell'ultimo turno ha sconfitto il Palermo, consolidando il secondo posto ma che ieri ha subito la penalizzazione di un punto per mancati adempimenti Irpef, sanzione patteggiata (ANSA).