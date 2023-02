Stankovic, chi sarà pronto andrà in battaglia

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - "Purtroppo abbiamo qualche problema tra infortuni e squalifiche, abbiamo la panchina corta e i cambi sono molto importanti in questi momenti. Ma sono certo di una cosa: chi sarà pronto andrà in battaglia, sono molto fiducioso".

Così Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ai canali ufficiali del club parla della gara di domani sera al Ferraris con l'Inter. Un tuffo nel passato per lui che ha indossato la maglia nerazzurra ma oggi non c'è tempo per i sentimenti con la Samp che deve cercare il colpo grosso se vuole davvero restare agganciata alla serie A dopo l'amarezza per il pareggio di Monza.

"In settimana abbiamo lavorato bene perché ogni partita è a sé - prosegue il tecnico -, abbiamo cercato di correggere le cose che sono andate meno bene, che si ripetono soprattutto negli ultimi minuti, quando bisogna tenere alta la concentrazione come in tutto l'arco del match". E sull'Inter aggiunge: "E' partita per vincere lo scudetto, c'è un netto distacco col Napoli ma rimane tra le squadre più forti. Hanno campioni che possono risolvere la partita anche in una giornata no. I nostri obiettivi sono ben diversi dai loro, ma dobbiamo affrontarli senza paura. Hanno vinto due derby negli ultimi 20-25 giorni, sono in salute; li rispettiamo ma noi abbiamo la nostra strada da fare".

Si va verso la conferma del 3-4-1-2 con il neo acquisto Gunter che ha un problema muscolare e dunque non ci sarà. In difesa Murillo, Nuytinck e Amione mentre a centrocampo Zanoli sulla fascia destra prenderà il posto dello squalificato Leris con Djuricic in pole position per giocare alle spalle di Gabbiadini e Lammers. "Mi è dispiaciuto non fare interviste lunedì scorso dopo la gara col Monza solo perché non ho fatto i complimenti in pubblico ai miei ragazzi - racconta il mister dal 'Mugnaini' di Bogliasco -. Abbiamo disputato una partita di livello altissimo, tatticamente, fisicamente e umanamente. Con i nostri tifosi stavamo portando a casa una bella vittoria; poi purtroppo è arrivato il pareggio all'ultimo secondo ma la prestazione c'è stata. Questa è l'unica via". (ANSA).