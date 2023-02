Sanremo: sindaco Vallecrosia plaude coro bimbi di Mr Rain

(ANSA) - SANREMO, 12 FEB - "Vallecrosia protagonista alla 73° edizione del Festival di Sanremo grazie ai bambini della scuola Industrie Musicali, che hanno accompagnato il cantante Mr. Rain nella canzone Supereroi sino a raggiungere il terzo posto nella classifica finale". Il sindaco di Vallecrosia, Armando Biasi, si congratula così con i bambini, che in queste serate del Festival si sono esibiti al fianco del giovane cantante. "Un sentito ringraziamento - conclude - agli insegnanti e alle famiglie, ma sopratutto bravi ragazzi. Spero, che sarete voi il futuro. Sono fiero di una città in crescita con importanti scuole di musica, danza e arti coreografiche e la presenza del museo della Canzone Erio Tripodi". Anche il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri esprime soddisfazione per i giovani talenti. "Le eccellenze di Vallecrosia regalano nuovamente immense emozioni.

Sono fiero dei talenti della nostra città e della nostra identità". (ANSA).