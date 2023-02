Il body painting di Chiara, liberate il vostro corpo

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Ancora un look parlante per Chiara Ferragni: l'impronta oro di un corpo di donna impresso sul blu di un abito a colonna.

"L'audacia di quel gesto artistico e scandaloso dell'artista Yves Klein - si legge sempre sul profilo Instagram dell'imprenditrice digitale - ha ispirato il look della primavera estate 2023 di @schiaparelli che secondo @danielroseberry era la sintesi perfetta del nostro progetto sanremese. Nel lavoro dell'artista francese i corpi delle donne erano liberati dalla loro immobilità di manichino e chiamati a imprimere autonomamente le proprie forme su grandi canvas bianchi da dipingere in blu. Liberate il vostro corpo e fatene ciò che volete - conclude il post - perché il corpo della donna è il capolavoro massimo della creazione". (ANSA).