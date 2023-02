Entra Chiara Ferragni con l'abito scultura

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Chiara Ferragni torna sul palco dell'Ariston, co-conduttrice dell'ultima serata. Per la prima uscita ha scelto un abito peplo blu elettrico, con il corpetto scultura color oro modellato sul suo corpo.

"E' stato rilassantissimo seguire il festival da casa, maschera, pigiama e divano, ma mi sono divertita talmente martedì che non vedevo l'ora di tornare", dice sorridendo mentre il marito Fedez, commosso, applaude in prima fila. (ANSA).