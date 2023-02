Amadeus saluta Leclerc, anche Fedez in prima fila

(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - In platea all'Ariston per la finale del festival di Sanremo c'è il pilota della Ferrari Charles Leclerc e Amadeus scenda a salutarlo.

In prima fila Fedez, al centro del dibattito politico degli ultimi giorni per i suoi interventi al festival, non concordati con la Rai, ad applaudire la moglie Chiara Ferragni impegnata come co-conduttrice.

Qualche poltrona più in là, i vertici Rai, la presidente Marinella Soldi e l'amministratore delegato Carlo Fuortes.

(ANSA).