Chiara Francini in scena con un 'cencino' addosso

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - Dopo la gag della "ragazza di provincia" che "per umiltà" resta seduta in platea temendo la scala, e tiene ben stretta la borsetta "come diceva la mi' nonna", Chiara Francini fa il sui primo ingresso ufficiale in scena all'Ariston. Indossa "un cencino", un abito lungo di velluto blu con le enormi maniche ad ali. A lei tocca presentare, con impostazione teatrale, il duetto di Lazza con Emma e il primo violino della Scala Laura Marzadori sulle note del brano La fine di Nesli. (ANSA).