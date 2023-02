Azzurro, Carla Bruni canta con Colapesce Dimartino

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - 'Splash', sussurra Carla Bruni, citando il titolo del brano di Colapesce Dimartino in gara a Sanremo. In coppia con i due artisti siciliani l'ex premiere dame di Francia, in forma e sorridente, interpreta 'Azzurro', grande classico di Adriano Celentano composto da Paolo Conte, e tutto l'Ariston canta. (ANSA).