Turisti raddoppiati a Sarzana rispetto al 2018, boom stranieri

(ANSA) - LA SPEZIA, 09 FEB - Il 2022 è stato un anno record per le presenze turistiche a Sarzana: l'Osservatorio Regionale Ligure segnala 185.985 presenze, in crescita dell'11,73% rispetto al 2021 che già era stato molto positivo. Una crescita tirata soprattutto dagli stranieri, passati dai 36.713 del 2018 ai 74.341 del 2022 con un balzo in avanti del 102,49%. "I turisti internazionali dimostrano un'attenzione davvero importante al nostro territorio dopo la pandemia. Un'attenzione che vogliamo continuare a coltivare - il commento della sindaca Cristina Ponzanelli -. Non è l'evento fine a sé stesso che premia una città, ma una strategia di lungo periodo e la continuità di grandi eventi, garantendone la riconoscibilità: una strategia che abbiamo adottato fin dal nostro insediamento e che a quanto pare ci sta premiando nonostante una pandemia per più di metà del percorso".

Se i mesi di picco rimangono quelli estivi - 31mila le presenze di luglio, 42mila ad agosto e 28mila a settembre -, da settembre a febbraio 2022 se ne sono registrate 61.514, in crescita del 27,39% rispetto al 2018. I turisti stranieri in autunno e inverno sono passati dai 9.381 nel 2018 ai 20.773 del 2022, +121,44%. "Uno sforzo di internazionalizzazione della città che deve proseguire - sottolinea Ponzanelli -. I mesi autunnali e invernali non sono né devono più essere periodi morti, ma possono e devono vivere restituendo tutto l'anno l'immagine di una città viva e piena di cultura e opportunità". Un successo che l'amministrazione attribuisce all'offerta turistico-culturale destagionalizzata, in particolare le grandi mostre allestite alla Fortezza Firmafede. Solo pochi giorni fa è stata prorogata fino al 5 marzo quella dedicata a Dalì in corso alla Cittadella, già visitata da oltre 3mila persone. (ANSA).