Soprintendenza boccia barriere antirumore Rfi a Chiavari

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Genova ha espresso parere tecnico negativo al progetto delle barriere antirumore sulla ferrovia a Chiavari. A comunicarlo è il Comune che aveva trasmesso alla conferenza dei servizi il parere tecnico negativo al progetto, come stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale approvata il 3 febbraio.

"La nota ufficiale che abbiamo ricevuto esprime la contrarietà della Soprintendenza all'opera, come da nostra richiesta avanzata a dicembre - afferma il sindaco Federico Messuti -. Da un lato le barriere impedirebbero la visuale protetta da decreti ministeriali di vincolo, dall'altro risulterebbero impattanti sul patrimonio culturale che si affaccia sulla linea ferroviaria, come ad esempio la Colonia Fara a villa Puccio Bancalari, la stazione ferroviaria e lo stabilimento balneare del Lido".

"A questo punto - conclude il Sindaco- la conferenza dei servizi non potrà che chiudersi negativamente, decretando la bocciatura del progetto di Rfi".