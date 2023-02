Racing Force: record vendite 2022 trainato dai caschi

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - Nuovo record storico di vendite, "trainate dal sempre maggiore successo dei caschi", per Racing Force Spa, società capogruppo di Racing Force Group, l'azienda di Ronco Scrivia (Genova) specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale. L'azienda, quotata sul segmento Euronext Growth a Milano (RFG) e Parigi (ALRFG), ha comunicato i dati di vendita consolidati relativi al quarto trimestre 2022 ed all'intero esercizio: ricavi consolidati del quarto trimestre 2022 pari ad 13,4 milioni, in crescita del 21,3% rispetto ad 11 milioni nel quarto trimestre del 2021 (+18,5% a cambi costanti). I ricavi consolidati dell'anno 2022 sono 58,8 milioni, in crescita del 26,1% rispetto ad 46,7 milioni dell'esercizio 2021 (+23,3% a cambi costanti).

"Le vendite consolidate 2022, in crescita a doppia cifra rispetto al 2021, rappresentano un nuovo record storico per il Gruppo, in tutte le aree geografiche, con particolare riguardo alle macro-aree delle Americhe, in crescita del 44,3%, ed Emea, in crescita del 22,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente - sottolinea Paolo Delprato, presidente ed amministratore delegato di Racing Force Group - Tutte le tipologie di prodotto in sensibile aumento, con il Driver's Equipment in particolare evidenza (+30%), trainato dal sempre maggiore successo dei caschi, mentre il segmento delle Car Parts registra un +15,9% e gli Other crescono del 21,6%". Il bilancio di Racing Force Group verrà approvato il prossimo 29 marzo. (ANSA).