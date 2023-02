Accordo Asl1-Gvm per ospedale Bordighera

(ANSA) - GENOVA, 09 FEB - È stato firmato oggi pomeriggio, presso l'ospedale di Bordighera, il "contratto di concessione di beni immobili e affidamento servizi" tra Asl1 e Gvm Care & Research per la gestione del Saint Charles. A sottoscrivere il documento sono stati il direttore generale della Asl1 Filippo Stucchi e il presidente di Gvm Care & Research Ettore Sansavini, alla presenza del governatore ligure Giovanni Toti, dell'assessore alla Sanità Angelo Gratarola e del sindaco Vittorio Ingenito, oltre che dell'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola.

"Questa firma non sancisce una privatizzazione bensì una collaborazione tra pubblico e privato nella gestione di un importante presidio per questo territorio, insieme al gruppo Sansavini - dichiara il presidente Toti - Si tratta di un successo importante, frutto di un lavoro serio e tenace che permetterà, da qui a sei mesi, di crescere e di riaprire tutti i suoi reparti. Questo accordo - conclude - rappresenta un bel momento per questo territorio, anche perché si aggiunge ad un grande lavoro complessivo che conta, tra i suoi vari punti, anche l'ospedale unico di Taggia e la nuova casa della salute a Ventimiglia".

"Sarà un ospedale completo, ve ne era la necessità - ha detto Gratarola - Gvm è un gruppo estremamente affidabile e il progetto verrà portato a termine nel modo migliore. Alla fine avremo anche un pronto soccorso che sarà tale a tutti gli effetti e non sarà un punto di primo intervento come qualcuno ha voluto affermare erroneamente". Ma, sostiene Sansavini, presidente di Gvm Care, il budget di 848mila euro che Asl 1 elargirà al privato per coprire i costi del pronto soccorso "non è sufficiente. E questa è stata una delle discussioni. Diciamo, però, che troveremo la soluzione anche nel budget unico che ci verrà affidato. Certamente non vogliamo che l'aspetto economico sia quello che fa mancare la qualità di ciò che faremo. Può darsi che faremo qualcosa in meno, ma in maniera qualificata, in modo da dare garanzia ai cittadini". (ANSA).