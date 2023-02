Foibe: vandalizzata targa in ricordo vittime a Genova

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Vandalizzata nella notte a Genova la targa stradale "Passo vittime delle Foibe" sulla quale è stata posta una grande "Z", con riferimento all'invasione russa in Ucraina, mentre sul muro sottostante è stata apposta la frase "L'unica giornata del ricordo è il 25 aprile", firmato Genova Antifascista.

A denunciare l'accaduto il "Comitato 10 febbraio" che ha espresso "viva preoccupazione per le scritte apparse a Genova nei giardini Cavagnaro, a Genova-Staglieno, dove si erge una stele che ricorda i Martiri delle foibe e gli Esuli".

"Bisogna isolare chi fomenta gli animi con scritte sconclusionate - ha dichiarato Silvano Olmi, presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio - sono sicuro che la democratica città di Genova si troverà unita la mattina di sabato 11 febbraio nel giusto ricordo di chi venne trucidato nelle foibe e delle migliaia di italiani che furono costretti dai comunisti slavi ad abbandonare le proprie terre d'origine. Invito l'amministrazione comunale a far cancellare le scritte e a ripristinare il decoro del luogo pubblico". (ANSA).