Camion precipita da viadotto sulla A6, autista grave

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - Un camion che viaggiava in direzione Savona sull'autostrada A6 nel tratto tra Ceva e Millesimo è precipitato poco prima delle 14 dal viadotto autostradale finendo nel territorio comunale di Roccavignale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente le squadre dei vigili del fuoco, i militi della pubblica assistenza e dell'automedica del 118. L'autista è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri e considerate le gravi condizioni dell'uomo, intubato, è stato trasportato in l'elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice rosso.

Dalle prime indicazioni l'incidente sarebbe stato causato dallo scoppio di un pneumatico del rimorchio che sarebbe uscito dalla sede stradale trascinando, per il peso, trasportava infatti carta da macero, di sotto la cabina.

Nel punto in cui si è verificato l'incidente è aperto un cantiere per il rifacimento dei piloni di sostegno del viadotto e solo il caso ha evitato che venissero coinvolti i sette operai al lavoro. In quel momento infatti erano in pausa pranzo.

