A Sanremo il secondo Festival della Canzone Cristiana

(ANSA) - SANREMO, 08 FEB - "Evangelizzare il nome di nostro Signore con la musica" è, in estrema sintesi, l'obiettivo del secondo Festival Canzone Cristiana di Sanremo, in programma nei locali della Federazione operaia sanremese di via Corradi che si terrà dal 9 all'11 febbraio con 21 artisti partecipanti.

"Il messaggio che vogliamo dare con questo Festival - ha affermato l'ideatore e direttore artistico, Fabrizio Venturi - è di pace e di amore, di una sostanza che voglia abbattere questa anoressia degli affetti. Mi sembra, infatti, che sia un mondo meno affezionato alla vita".

"Per la seconda edizione di questo Festival ho deciso di avere molti ospiti e super ospiti della Christian music internazionale -ha aggiunto-, tra cui Noel Robinson, Aleandro Baldi, il Mago Heldin, Jnr Robinson, Mariana Altamira, Luigi Corrias, Abba the best, Don Pasqualino Di Dio, Arianna Fracasso, Simone Ferro, Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia e la senatrice Cinzia Leone".

In questi giorni è stata ufficializzata la realizzazione del Festival della Canzone Cristiana in Ucraina. L'appuntamento è per il prossimo 8 maggio, a Leopoli. L'evento, battezzato "Hope Cristian Music Festival Leopoli 2023" è organizzato da Fabrizio Venturi, coadiuvato dal giornalista Biagio Maimone e dall'associazione Galleria San Sabila di Francesco Colucci, con la Fondazione Hope Ukraine.

"Da Sanremo a Leopoli con la forza delle fede" è lo slogan della missione musicale. Oltre a Venturi e Maimone, alla presentazione erano presenti anche l'ex senatrice e vice presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, Cinzia Leone, l'attrice Daniela Fazzolari, conduttrice del festival, padre Luca Arzenton, musicista e assistente spirituale e don Alfred Imonda Iloko, presidente della Fondazione Uniti si Può. (ANSA).