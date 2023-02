Sanremo: boom affitti per il festival, fino a 250 euro al giorno

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Affittare un appartamento nei giorni del Festival, a Sanremo può costare fino a 250 euro al giorno. E' quanto risulta da una analisi dell'ufficio studi di un noto franchise immobiliare nazionale.

"Durante il festival di Sanremo si registra sempre un incremento delle richieste di affitti brevi da parte di chi lavora per il Festival e di chi arriva in città per l'evento - ha spiegato Marco Salvatore Calabrese, agente immobiliare nella città dei Fiori -. Un appartamento può essere affittato anche a 250 euro al giorno. Quest'anno la predisposizione di un palco all'esterno, in piazza Colombo, ha creato interesse tra i turisti così come la possibilità di trascorrere il periodo del festival su una nave della Costa Crociere che, per l'occasione, stazionerà in rada per tutto l'evento davanti alla città".

Nel restante periodo il target è quello di turisti spesso provenienti da Francia e nord Europa, che scelgono di trascorrere l'inverno in città grazie al clima temperato.

