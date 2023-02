Ferragni, ce la metterò tutta ma vi risparmio il canto

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Sono molto emozionata e molto onorata di essere qui". Chiara Ferragni si presenta così alla sua prima uscita pubblica al Festival di Sanremo come co-conduttrice al fianco di Amadeus e di Gianni Morandi.

"Non sono una conduttrice, non sono un'attrice: cercherò di portare me stessa e di mettercela tutta. Penso sarà un bello spettacolo", ha detto l'imprenditrice digitale - che sarà presente anche nella serata finale - nella conferenza stampa del mattino.

All'invito di Gianni Morandi a cantare insieme, Ferragni però non ha ceduto: "Ve lo risparmio - ha detto schermendosi -. Se lo sapessi fare, lo avrei già fatto, ma davvero no". E poi rivolgendosi al direttore artistico: "Grazie Ama di avermi voluta qua". (ANSA).