Droga e violenze: convalidato fermo dello spacciatore sospettato

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - È stato convalidato il fermo del senegalese sospettato di avere abusato di una donna di 27 anni nel centro storico di Genova dopo avere fumato una dose di crack. Il giudice ha disposto la custodia in carcere perché ha ritenuto sussistano i gravi indizi di colpevolezza e ha ritenuto attendibile il racconto della vittima. L'uomo, 34 anni, ha ammesso di avere avuto rapporti con la vittima ma "consenzienti". " Ci sono molti punti oscuri della vicenda - ha detto l'avvocato Alessandro Famularo, difensore del pusher - visto l'ambiente in cui sono avvenuti i fatti. Punti che devono essere approfonditi". Il sospettato è stato fermato sabato dagli investigatori della squadra mobile, diretti dal primo dirigente Stefano Signoretti, che lo hanno individuato grazie al racconto della donna e alle telecamere di videosorveglianza.

Da Capodanno ci sono stati altri tre episodi simili: due ventenni e un quindicenne finiti in ospedale dopo essere stati abusati dai pusher da cui volevano comprare la droga. (ANSA).