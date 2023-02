Chiara Ferragni, l'odio social fa male ma resto me stessa

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - "Sono molto emozionata ed onorata di essere qui". Le prime parole sono di circostanza, il sorriso è aperto, gli occhioni azzurri tradiscono appena un po' di agitazione. Ma bastano pochi minuti e tira fuori se stessa: spontaneità, idee chiare, determinazione. Chiara Ferragni ha lasciato per un po' la comfort zone di Instagram per affrontare la diretta tv e il palco più seguito e chiacchierato d'Italia, co-conduttrice della prima e dell'ultima serata di Sanremo.

"E' un momento importantissimo della mia carriera, mi auguro di riuscire a esprimere bene il mio messaggio attraverso i miei interventi: anche gli abiti saranno legati da un comune denominatore", premette in sala stampa l'imprenditrice digitale, capelli raccolti, giacca rossa e minigonna nera. Amadeus la corteggiava da tempo: "Non mi sentivo pronta. Poi quest'anno ho pensato che fosse arrivato il momento giusto. Ho chiesto suggerimenti a tutti, e tutti mi hanno detto: divertiti, goditela e sii spontanea. La mia chiave sarà la spontaneità".

Ferragni ha scritto il suo monologo: una lettera a Chiara bambina, con la sua storia e un invito al coraggio, tutto femminile, di affrontare le sfide e di inseguire i propri sogni.

Trentacinque anni, 28,5 milioni di follower, l'imprenditrice digitale che ha rivoluzionato il mondo della moda e non solo, diventando con il marito Fedez un modello per le nuove generazioni che usano il digitale come mezzo di comunicazione, affari e denuncia, sa bene che "l'odio, anche quello social, fa sempre male, ma è giusto parlarne sempre e non ascoltare le persone che ogni giorno cercano di buttartelo addosso".

Ferragni ha devoluto il compenso di Sanremo alla Dire, Donne in rete contro la violenza: la presidente Antonella Veltri e le operatrici dell'associazione posano accanto a lei sulla copertina-manifesto di Vanity Fair.

Sui rischi di sovraesposizione dei piccoli Leone e Vittoria, replica diretta: "Saranno soltanto loro a doverci giudicare".

