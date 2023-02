Aumentano i costi, azienda rinuncia all'appalto per ponte

L'azienda che avrebbe dovuto costruire il ponte sul torrente Calcandola a Sarzana rinuncia all'appalto. I motivi sono da ricercare in "una eccessiva onerosità sopravvenuta tra la data di presentazione dell'offerta e l'attualità", come comunicato dalla Ca.me.ca allo stesso Comune di Sarzana.

L'aumento dei prezzi "non solo comporterebbe per la scrivente una perdita netta di per sé suscettibile di esporla all'insolvenza rispetto agli impegni già assunti, ma addirittura capace di mandarla in dissesto finanziario".

L'ente comunale aveva invitato la mandataria a recapitare entro lo scorso 12 gennaio tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto. Dopo un primo rinvio, giustificato con "l'indisponibilità degli studi notarili ed assicurativi", il Comune di Sarzana aveva rinnovato l'invito prima per il 23 e poi per il 31 gennaio. Pochi giorni dopo è arrivato il passo indietro tramite raccomandata. Ieri l'appalto è stato definitivamente revocato.

Lavori riassegnati

Sarà la Steelconcrete Consorzio Stabile a realizzare il nuovo ponte sul Calcandola. Stamani infatti il dirigente dell'area tecnica Giovanni Mugnani con determinazione n. 74 ha approvato lo scorrimento della graduatoria aggiudicando i lavori dell'opera pubblica al secondo classificato della procedura espletata dalla centrale di committenza Ire Spa.