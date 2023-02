Ance,in Italia 78% case a rischio sismico/idrogeologico

(ANSA) - GENOVA, 07 FEB - Secondo una recente ricerca del Cnr il 78% delle abitazione italiane è edificato in zone a rischio idrogeologico o sismico e, tra il 2011 e il 2021, i danni subiti da questo patrimonio immobiliare ammontano a oltre 52 miliardi con un pesantissimo bilancio di vite umane. Ma le istituzioni europee, oggi sono "impegnate nella campagna green per le case e dissociate da qualsiasi fattore di rischio che non rientri nel loro obiettivo del politically correct o del trendy". La denuncia arriva dal presidente di Ance Liguria Emanuele Ferraloro, alla luce della tragedia avvenuta in Turchia e Siria.

"Le immagini dell'immane tragedia che ha colpito Turchia e Siria, suggerirebbero il silenzio - spiega Ferraloro - ma è proprio in momenti come questi che è invece necessario alzare la voce e denunciare la realtà virtuale nella quale sembrano navigare le istituzioni europee". Ferraloro, nel sottolineare come il Giappone, dove i terremoti sono endemici, abbia provveduto per tempo a definire e rendere obbligatorie procedure antisismiche per tutte le nuove costruzioni, sottolinea come l'Europa "da un lato, viaggi in perenne ritardo sulle necessità reali, dall'altro si innamori e vari misure di carattere globale che sono incompatibili con la realtà del patrimonio immobiliare dei singoli Stati, rifiutandosi a priori di valutare la diversità, persino nel rischio sismico, che esiste nel continente europeo. Forse è il momento di far capire a Bruxelles che le priorità per il nostro Paese sono diverse da quelle dei Paesi nord europei e impegnarsi tutti affinché almeno le nuove costruzioni siano sottoposte a normative di reale prevenzione".

Ferraloro,mondine, ricorda le soluzioni virtuose adottate da regioni come Piemonte e Sardegna che: "costruiscono soluzioni al problema dei crediti fiscali incagliati e restituiscono speranza alle imprese che continuano a credere nell'efficientamento energetico e nell'adeguamento sismico del costruito. Proporremo anche alla Regione Liguria - conclude - di adottare misure analoghe e confidiamo di trovare adeguato ascolto". (ANSA).