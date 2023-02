Numeri record per mostra Rubens a Genova, da domani al Festival

(ANSA) - GENOVA, 06 FEB - Con una media di 618 visitatori al giorno per un totale di 74.207 presenze si è chiusa oggi dopo quattro mesi, era stata aperta al pubblica il 6 ottobre scorso, la mostra "Rubens a Genova", che Palazzo Ducale ha ospitato nelle sale dell'Appartamento del Doge al piano nobile.

Mostra che avrà un'appendice unica a partire da domani quando l'autoritratto di Rubens verrà esposto all'ingresso dell'Ariston a Sanremo sino alla fine del Festival.

"Palazzo Ducale - ha sottolineato il presidente di Fondazione per la Cultura Giuseppe Costa - si conferma motore della cultura non soltanto ligure e nazionale: la mostra che chiude con numeri davvero eccezionali è stato infatti un appuntamento di livello internazionale, con un progetto scientifico di rilievo e prestiti dai più prestigiosi musei italiani e stranieri, oltre che da preziose collezioni private".

La mostra presentava più di 100 opere, con oltre 20 Rubens provenienti da musei e collezioni europee e italiane. Il tutto in un percorso espositivo curato da Nils Büttner e Anna Orlando che ha esaltato un periodo storico in cui Genova divenne, oltre che una potenza economico-finanziaria europea, una vera e propria capitale culturale.

Tra i riconoscimenti ricevuti anche il premio quale miglior catalogo di mostre di arte antica del 2022 in Italia assegnato dalla rivista Artribune.

"Siamo estremamente orgogliosi del risultato ottenuto - ha aggiunto il sindaco Marco Bucci -, un evento che ha avuto una risposta incredibile da parte dei visitatori e degli esperti del settore".

"Il grande successo della mostra dimostra l'effervescenza della nostra regione, che lo scorso anno ha accolto più di 15 milioni di turisti confermandosi una delle principali mete non solo per il suo mare e il suo entroterra, ma anche per l'offerta culturale" ha concluso il presidente della regione Giovanni Toti. (ANSA).