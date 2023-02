fuochi musicali e Costa Smeralda in tricolore

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - L'accensione delle luci sul molo lungo di ponente, uno spettacolo pirotecnico musicale e la nave da crociera Costa Smeralda adornata col tricolore.

Scenografie di luci, giochi di colori e tanta musica hanno fatto da sfondo in serata all'"opening day" del 73/o Festival di Sanremo.

L'evento si è aperto alle 18.45 con l'accessione delle luci sui circa cinquecento metri del molo lungo, al Porto Vecchio. A seguire è partita l'accensione scenografica della nave Costa Smeralda, ancora uno spettacolo luci e colori, che ha illuminato l'orizzonte sanremese. E per concludere spazio ai fuochi d'artificio musicali, per uno spettacolo in cui perdersi tra il fascino delle note e gli effetti luminosi.

La colonna sonora dei fuochi è stata affidati ai brani che hanno fatto la storia di Sanremo: Domenico Modugno ("Nel blu dipinto di blu"), Lucio Battisti ("Un'avventura"), Albano ("Felicità"), Mia Martini ("Almeno tu nell'universo"), Daniele Silvestri ("Salirò"), Il Volo ("Grande Amore"), Francesco Gabbani ("Occidentali's karma") e Maneskin ("Zitti e buoni").

