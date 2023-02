Da Costa Smeralda 5 giorni di collegamenti con Ariston

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - Sono Salmo, Fedez, Takagi & Ketra e Guè, i protagonisti dei cinque giorni di collegamenti ( da domani) con il teatro Ariston di Sanremo, a bordo di Costa Smeralda, la nave da crociera giunta ieri in rada a Sanremo, in occasione della 73/ma edizione del Festival della Canzone italiana. Un evento che si ripete per il secondo anno. "Per questa edizione - ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere - abbiamo pensato ad alcune novità che renderanno ancora più spettacolare la nostra presenza a Sanremo, trasformando le esibizioni in vere e proprie feste a bordo". Gli ospiti della nave potranno anche scendere a terra e vivere l'atmosfera di Sanremo in autonomia o tramite quattro diverse escursioni guidate, visitando la città e il suo territorio. Questa sera, inoltre, la nave da crociera si illuminerà, inserendosi nel programma che vede luminarie, fuochi e attrazioni, dal periodo di dicembre sino alla settimana del Festival. (ANSA).