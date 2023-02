Amadeus, Morandi è storia dello spettacolo italiano

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - "Sono felice di cominciare questa quarta avventure, sempre diversa da quella precedente. Mi piace l'adrenalina e il clima che si va a creare e quest'anno sono felice e onorato di avere Gianni Morandi al mio fianco: lui è la storia dello spettacolo". Così Amadeus, nella prima conferenza stampa del festival di Sanremo.

"Cantante, attore, conduttore, Gianni è uno di quelli che fa la storia del nostro Paese. E con lui mi trovo bene, al di là di quello che rappresenta. Amo circondarmi di persone che non solo abbiano il senso dello spettacolo, ma condividano con me lo stesso modo di lavorare, con semplicità, trasparenza, emozione, entusiasmo e Gianni ce l'ha. E' amatissimo, ma allo stesso tempo una persona di grande disponibilità".

Ama non ha poi escluso che il Gianni nazionale oltre a co-condurre possa anche cantare, non solo nel trio con Al Bano e Massimo Ranieri: "Avere Gianni e non farlo cantare… sto cercando di convincerlo". (ANSA).