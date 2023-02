Bus con tifosi genoani prende fuoco in galleria, tutti salvi

(ANSA) - GENOVA, 05 FEB - Un pullman con a bordo un gruppo di tifosi genoani ha preso fuoco all'altezza di Busalla, in A7 direzione Milano. Il bus si stava dirigendo a Parma per la sfida di campionato prevista alle 16:15.

Poco prima di Ronco Scrivia, al km 109 in galleria, il mezzo ha preso fuoco nella parte posteriore dove alloggia il motore.

L'autista ha immediatamente iniziato le operazioni di evacuazione che sono state poi coadiuvate dai Vigili del fuoco di Busalla giunti sul posto. Messe in sicurezza le persone, i pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario alle operazioni.

Non si lamentano feriti. Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico il tempo necessario per la rimozione del mezzo.

