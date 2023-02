Molestie a studente, indagato professore

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - Lo ha invitato a casa, con l'obiettivo (poi rivelatosi anche una scusa) di aiutarlo a svolgere i compiti. Invece, una volta da soli, lo avrebbe molestato. L'intento del professore di un istituto superiore del Levante ligure non è stato portato a compimento per il diniego dello studente minorenne. Il ragazzo ne ha parlato con un compagno di classe e questo lo ha riferito ad una professoressa che, a sua volta lo ha denunciato alla Polizia che ha fatto scattare l'indagine. Il professore è indagato di tentata violenza sessuale. Al docente, trentenne, sono stati sequestrati telefonino e computer per cercare riscontri. L'uomo è un docente di sostegno che aiuta il giovane, 17 anni, con difficoltà di apprendimento. La storia è raccontata dall'edizione genovese di la Repubblica.

Sulla vicenda indaga, nel massimo riserbo, la sostituto procuratore Gabriella Dotto e c'è molta cautela anche perchè alcuni particolari raccontati non avrebbero trovato riscontro.

Il docente, arrivato all'inizio dell'anno scolastico con una nomina a supplente, da quando è stata aperta l'inchiesta ha lasciato la Liguria, tornando nella sua città di residenza in una regione del Centro-Sud (ANSA).