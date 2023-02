CasaSiae torna a Sanremo per la quinta edizione

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - CasaSiae torna a Sanremo, a pochi passi dal Teatro Ariston, per la sua quinta edizione ed un palinsesto giornaliero molto nutrito e, soprattutto, tantissimi ospiti. Si parte la mattina con la Press Room dove in compagnia di alcune delle principali firme della critica musicale verranno raccontate cronache e retroscena del Festival. Poi nel Caffè Scorretto la parola passa al pubblico sanremese per un racconto spontaneo e senza filtri di quanto successo la sera precedente.

Nel corso delle giornate festivaliere CasaSiae ospiterà interviste ai cantanti in gara e incontri con gli autori delle canzoni del Festival di quest'anno e di quelli passati, per dare un volto ai creatori delle hit che ci hanno fatto sognare e ballare. Ci saranno incontri anche con tre degli autori scoperti dal contest Genova per Voi, sostenuto dalla Siae: Simone Cremonini (al Festival con "Stupido" interpretato da Will, ha scritto per Emma Marrone, Elodie e altri), Emanuele Dabbono (autore in esclusiva per Tiziano Ferro) e Alessandro La Cava (al Festival con "Furore" interpretata da Paola & Chiara e autore di Sangiovanni, Rkomi e altri). E si parlerà di musica anche con Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele, e con la conduttrice radiofonica e giornalista musicale Paola Gallo, che presenteranno il volume dedicato al grande cantautore, Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce (Rai Libri). Si conferma la partnership con Rockol, tra le più autorevoli testate nazionali in ambito musicale, che anima un ciclo di incontri sull'industria musicale a 360 gradi. CasaSiae sarà aperta dal 7 all'11 febbraio: quest'anno lo spazio di confronto per autori, editori, artisti, produttori, giornalisti e pubblico sarà allestito in piazza Borea D'Olmo. CasaSiae 2023 si avvale di un media partner d'eccezione, Rai Radio2, ospitando la postazione di Caterpillar. (ANSA).