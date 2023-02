Violenze e droga, arrestati tre pusher nei vicoli di Genova

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Due cittadini senegalesi e un cittadino del Gambia sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo provinciale di Genova mentre spacciavano nel centro storico. I militari, in divisa e in borghese, hanno intensificato i controlli nei vicoli dopo l'escalation di violenze sessuali subite da giovani. I tre, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati controllati dai carabinieri insieme alla polizia locale. Nel corso delle perquisizioni sono state trovate oltre 100 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento e tre mila euro in contanti.

Da inizio anno sono state quattro le vittime di pusher che, dopo aver consumato crack, sono state violentate. L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa: una donna di 28 anni è stata abusata brutalmente tanto da dovere essere operata. Le foto segnaletiche di tutti i pusher arrestati in questo periodo verranno fatte vedere alle vittime per potere risalire agli aggressori. (ANSA).