Spezia, ecco Krollis da Lettonia "salto non mi spaventa"

(ANSA) - LA SPEZIA, 03 FEB - Raimonds Krollis è la nuova scommessa dello Spezia per il reparto di attacco. Il 21 lettone, che in patria è una vera e propria celebrità dopo l'acquisto da parte di un club della serie A italiana, è stato presentato questo pomeriggio dopo l'acquisto dal Valmiera. "Il direttore Macia lo seguiva dai tempi dell'under 19 e io dall'anno scorso: quando abbiamo parlato di lui abbiamo fatto presto a decidere - ha spiegato il direttore sportivo Stefano Melissano -. Ci siamo mossi rapidamente perché sapevamo che c'erano club della Bundesliga su di lui".

Il calciatore viene da un periodo di vacanza a seguito della fine del campionato della Lettonia, terminato a dicembre. "Devi trovare la forma migliore - dice il giovane attaccante -, ma devo dire che è bello potersi allenare su campi di erba naturale in inverno come succede qua in Italia. Mi sento un 9 o un 10, mi adatto al tipo di calcio che mi viene chiesto. Tutto è più fisico e tecnico nel calcio italiano da quello che ho visto, la velocità del gioco e l'agonismo è molto più alto. Ma nulla mi spaventa". (ANSA).