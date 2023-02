Riapre viadotto che collega Genova e porto con aeroporto

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Dopo una chiusura di poco più di un anno, i lavori erano iniziati a fine dicembre 2021, è stato inaugurato stamani il nuovo viadotto di via Pionieri d'Italia, il cavalcavia che collega la città, l'autostrada e il porto con l'aeroporto di Genova. L'intervento, del valore di 5,6 mln che si era reso necessario per superare la limitazione di carico a 7,5 tonnellate, ha visto la costruzione di una campata unica, lunga 75 metri per 430 tonnellate di peso, che oltre a garantire la piena massa di carico alle 44 tonnellate, non impatta più sulla ferrovia sottostante creando le condizioni ideali per la realizzazione della nuova fermata Erzelli/Aeroporto. "Grazie a quest'opera - ha detto il presidente di Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini - possiamo ricollegare velocemente l'aeroporto all'autostrada e alla città. E questa è una delle 10 opere di viabilità portuale che hanno un valore complessivo vicino ai 150 milioni. Con Pizzarotti, che si è aggiudicato la gara, stiamo rimodulando gli accessi ai terminal commerciali di Sampierdarena e del Bacino Storico che entro il 2024 separeranno il traffico pesante da quello cittadino, e sarà una vera rivoluzione". Un programma del valore totale di oltre 150 milioni che ha l'obiettivo di migliorare l'impatto dei traffici portuali sul capoluogo ligure e di ridisegnare alcune porzioni di città.

"Questa è la città che stiamo costruendo - ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci - una grande città internazionale.

È ovvio che per riuscirci non mancano inevitabili disagi, come è stato in questo contesto, ma adesso abbiamo un risultato concreto. Qui sotto ci sarà la stazione ferroviaria di Erzelli che connetterà l'aeroporto al parco tecnologico, dove ci sarà anche l'università".

"Questo viadotto è importante perché ci ricollega a un aeroporto che sta vivendo una fase di ristrutturazione e ampliamento - ha concluso il governatore Giovanni Toti - e con la collina degli Erzelli dove abbiamo appena inaugurato un centro di eccellenza per la cyber security. Ma ci sono ancora moltissimi lavori che dobbiamo mettere a terra e che sono finanziati con un ventaglio di opzioni che è unico". (ANSA).