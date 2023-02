Regione investe 30 mln di fondi Ue per economia circolare

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - La Regione Liguria investirà 30 milioni di fondi europei per sostenere nuovi progetti di economia circolare, i primi bandi saranno pubblicati a giugno.

Lo annunciano il presidente Giovanni Toti e l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti durante il convegno 'Una nuova stagione industriale? Circular economy e re-manufacturing'.

"Fino a pochi anni fa lo sviluppo e la crescita industriale di un territorio veniva vissuta come qualcosa in contrasto con l'ambiente, il riciclo e il recupero, oggi non è più così", commenta Toti.

Per Benveduti "da un lato c'è l'esigenza di rallentare alcuni ritmi di produzione e consumo dei beni primari, dall'altro dobbiamo provare a rigenerare una serie di processi produttivi: dobbiamo costruire nuovi tipi di occupazione e opportunità di sviluppo, l'economia circolare è una sfida ancora tutta da definire". "Onestamente a me questa Europa sembra sempre più come l'Unione Sovietica con i suoi piani quinquennali - critica l'assessore - c'è qualcuno che dal 2029 vuole fermare la produzione delle calderine a gas, benissimo, ma il 2029 è fra sei anni. Cosa facciamo? Costruiamo una piccola centrale nucleare da qui a sei anni? Va bene una linea di tendenza, va meno bene porre diktat in un mondo che è sempre più lontano dalla società reale". (ANSA).