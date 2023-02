Lascia morire animali del fidanzato in carcere, denunciata

Una donna di 28 anni residente a Camporosso è stata denunciata per maltrattamento di animali, per aver fatto morire un asino, un maialino e un cane, lasciando alla fame un'altra decina di cani, che il fidanzato le aveva dato in custodia essendo in carcere con la stessa accusa aggravata dalla crudeltà, per avere ucciso un maialino con un colpo di pistola ed essersi filmato per i social. Erano stati i volontari del soccorso veterinario della val Nervia, a fine anno, a scoprire il rifugio-lager ricavato in una campagna di zona Magauda, nel piccolo centro alle spalle di Ventimiglia.

C'erano cani legati a una catena e altri liberi, ormai pelle e ossa, che non avendo altro da mangiare si cibavano delle carcasse degli animali morti. Sembra che la ragazza si sia presa cura degli animali soltanto per il mese successivo all'arresto del compagno, poi non riuscendo più a far fronte alle spese li avrebbe abbandonati. (ANSA).