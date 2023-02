Cyber sicurezza: in Liguria boom di reati e attacchi informatici

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - "Solo nell'ultimo mese abbiamo bloccato 180 milioni di connessioni non sicure e 500 mila mail malevole". I numeri che Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale, racconta alla presentazione del nuovo Cyber security lab in collaborazione con la Polizia Postale e Scientifica agli Erzelli, fotografano la crescita dei reati informatici e l'importanza di avere una struttura adeguata per combatterli.

Va più a fondo Alessandro Carmeli, direttore regionale della polizia postale in Liguria. "Nel 2022 abbiamo verificato 420 attacchi informatici - ha spiegato - con un aumento dell'82% rispetto all'anno precedente. 19 gli autori identificati e denunciati. Spiccano tra questi l'attacco a maggio dall'Aeroporto di Genova rivendicato dal collettivo Killnet, quello di giugno all'Autorità di sistema portuale e il terminal Sech, con conseguenze pesanti anche sul traffico cittadino per il rallentamento dell'ingresso dei tir in porto e quello che ha interessato il servizio Prenoto Salute a luglio e a settembre l'attacco a società energetiche regionali".

I dati della Polizia Postale per il 2022 dedicati alla Liguria segnalano anche 63 indagati per pedopornografia e 14 casi di cyberbullismo. Mentre spiccano i reati legate alle truffe e contro il patrimonio con 250 casi trattati, +78% rispetto al 2021 e un aumento del volume d'affare che da 3mln ha raggiunto i 7 mln con un + 133%. Aumento anche per i reati contro la persona: 152 casi (+5.5% rispetto ai 144 del 2021) con 56 persone indagate. 55 infine i casi di cyber terrorismo con 6 persone indagate a fronte di 14.338 spazi virtuali monitorati.

