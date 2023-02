Proiettile mortaio trovato in cantina, allontanata famiglia

(ANSA) - IMPERIA, 02 FEB - Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato rinvenuto nella cantina di un'abitazione alla periferia di Imperia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che a scopo precauzionale hanno disposto lo sgombero di una famiglia per il tempo necessario alla messa in sicurezza del locale. A quanto si apprende, la bomba sarebbe spuntata durante la pulizia della cantina. Un caso analogo era avvenuto a metà gennaio quando nello scantinato di un condominio della Foce di Sanremo fu trovato nel sottoscala un proiettile di artiglieria. Nei giorni scorsi, inoltre, in un cantiere di Camporosso è stato trovato un altro ordigno per il quale si attende l'arrivo degli artificieri. (ANSA).