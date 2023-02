Comune Genova ha sospeso Taffo da servizio onoranze funebri

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Il Comune di Genova ha sospeso l'azienda Taffo dal servizio di onoranze funebri per mancanza di requisiti. A fine novembre agli uffici del Commercio del Comune di Genova la società che opera per conto della Taffo funeral services a Genova ha presentato la Scia-Segnalazione certificata di inizio attività per vendita prodotti.

A gennaio la stessa società ha fatto richiesta e ottenuto la licenza di Agenzia di affari dagli uffici del Commercio. Già a marzo 2022, quando gli uffici del Commercio avevano avuto un primo contatto con il commercialista dell'azienda, era stato comunicato che, oltre alle pratiche di competenza del Commercio, si sarebbero dovute avviare le pratiche con Servizi civici come da Legge regionale che disciplina servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione. In questi giorni, al momento della presentazione della documentazione ai Servizi civici del Comune di Genova, la società indicata dalla Taffo per effettuare il trasporto funebre è risultata mancante dei requisiti di legge sopra citata (sul personale e mezzi di trasporto necessari per fornire il servizio ausiliario). Il permesso a svolgere l'attività pertanto sarà rilasciato quando l'operatore per conto della Taffo del trasporto funebre risulterà avere i requisiti indicati dalla norma regionale o verrà scelto dalla Taffo un altro operatore di trasporto funebre in regola con le prescrizioni di legge. Per evitare disagi alle famiglie che hanno già prenotato un servizio con l'operatore, i Servizi civici del Comune hanno concesso una deroga per espletare le prenotazioni. (ANSA).