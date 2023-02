Chiavari potenzia servizio bus gratuiti

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - Da oggi il servizio di bus gratuito del Comune di Chiavari collegherà anche il popoloso quartiere di Sampierdicanne. Tre le nuove fermate che sono state installate in piazza Salvo D'acquisto, in prossimità della chiesa di San Pietro e in via Franceschi. Sul bus questa mattina l'assessore Alessandra Ferrara, il direttore dei servizi provinciali di AMT Andrea Geminiani e il responsabile d'esercizio della rete provinciale Roberto Rolandelli. "La linea gratuita 902 è diventata un servizio essenziale per Chiavari. Insieme ad AMT abbiamo studiato una tratta che potesse accontentare il più possibile le esigenze dei cittadini e dei turisti per arrivare in ogni parte di Chiavari, dal centro fino ai quartieri di Sampierdicanne e Caperana", dichiara l'assessore ai trasporti e mobilità sostenibile Alessandra Ferrara. (ANSA).