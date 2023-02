Casinò Sanremo:a gennaio incassa 4,29 mln, record dieci anni

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - Il Casinò di Sanremo ha incassato a gennaio 4,29 milioni pari al 70% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e un risultato del genere, a detta della casa da gioco, non si registrava da dieci anni.

"Sono molto soddisfatto dei risultati del Casinò, che si conferma polo d'intrattenimento di grande qualità e volano economico per il territorio - commenta il sindaco della città dei Fiori, Alberto Biancheri -. Abbiamo vissuto un 2022 e un inizio 2023 eccellenti sotto il profilo dei flussi turistici, una grande ripartenza che trova conferma nei dati della casa da gioco. Ora guardiamo con grande fiducia all'imminente settimana del Festival".

Nota di soddisfazione anche da parte del presidente di Casinò SpA, Adriano Battistotti: "Il flusso turistico che continua sostenuto anche dalla presenza di molti visitatori francesi, le belle manifestazioni che nel periodo natalizio hanno rallegrato la città e le sale del Casinò, i tornei di poker settimanali, le numerosissime presenze legate al festival in una Sanremo sold out hanno permesso di continuare la serie positiva che ha portato alla felice chiusura del 2022 a quota 43 milioni di euro".

Nel dettaglio, a gennaio 2023 le slot machine hanno incassato 3,37 milioni +46% rispetto al 2022, mentre i giochi tradizionali hanno realizzato 919mila euro, di cui 270mila introitati dalla roulette francese e 509mila dai giochi americani. Le presenza sono state 15mila, di cui 11mila ai tavoli verdi. (ANSA).