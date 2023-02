Biodigestore: sindaco S.Stefano,rischio sostenibilità ambientale

E' delusa la sindaca di Santo Stefano Magra, Paola Sisti, dopo la decisione del Consiglio di Stato che dà il via libera al Biodigestore di Saliceti. "Le sentenze non si commentano, si accettano. Ho un grande rispetto per l'autonomia degli organi di Stato, in questo caso il Consiglio di Stato, quindi non mi permetto di criticare" spiega in una nota dove però critica le scelte della Regione e della Provincia che non hanno ascoltato il territorio.

"In questo ricorso c'erano due contendenti, noi che difendevano l'autonomia decisionale degli Enti e un territorio, e dall'altra parte la Regione e la Provincia che difendevano un impianto a scapito della salute di un territorio - ha aggiunto Sisti -. La sentenza del Tar ci aveva dato ragione, eravamo speranzosi che il Biodigestore non si sarebbe mai realizzato, invece ora si apre una stagione diversa dove ci dovremmo interrogare sulla sostenibilità di questo impianto ad alto impatto ambientale. Aumenterà il traffico di camion su strade già congestionate, dato che non credo che Provincia e Regione abbiano pensato a un nuovo progetto di viabilità. Senza parlare del rischio inquinamento dei pozzi che danno da bere a migliaia di spezzini. Decidere tutto questo senza mai interpellare i sindaci dei territori poi, lo trovo ancora oggi inaccettabile".

La sindaca si augura che "i promotori di tutto questo saranno all'altezza di garantire a un territorio e ai suoi abitanti che quell'impianto non impatti sull'ambiente e non abbassi la qualità della vita dei cittadini. Credo che questa scelta non tenga conto della fragilità del territorio, la Valle del Magra.

E' chiaro che sia considerato un territorio sacrificabile".

"Un'ultima considerazione. Da questa sentenza le istituzioni ne escono indebolite nella loro capacità programmatoria: l'interesse di Recos appare oggi superiore alla volontà degli organi istituzionali, una cosa che deve far preoccupare tutte le istituzioni locali e la politica in generale. Ringrazio infine gli avvocati Piera Sommovigo e Marco Grondacci che sono andati ben oltre il loro apporto professionale. Rinnovo la mia stima e piena fiducia". (ANSA).