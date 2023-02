Accordo tra IIT e Università Osaka per sviluppo robot

(ANSA) - GENOVA, 01 FEB - L'università di Osaka e l'Istituto Italiano di Tecnologia IIT hanno firmato oggi un accordo di collaborazione per lo sviluppo della robotica del futuro e il suo trasferimento sul mercato con l'obiettivo di migliorare la vita delle persone.

L'incontro tra le due realtà ha visto la presenza a Genova presso la sede dell'IIT di Hiroshi Ishiguro, guru giapponese della robotica e professore emerito all'università di Osaka che ha visitato il center for robotics and intelligence systems di IIT, accompagnato dal direttore scientifico Giorgio Metta, durante il quale ha avuto l'opportunità di confrontarsi con i ricercatori e le ricercatrici dell'Istituto.

La firma dell'accordo è stata l'occasione anche per un workshop congiunto "Verso una società simbiotica composta da diverse specie: umani, robot e avatar" che ha visto quali relatori oltre a Ishiguro e Metta anche Giulio Sandini, Daniele Pucci, Takahisa Uchida, Lorenzo Natale e Yuta Nakashima che hanno affrontato tematiche relative alla robotica umanoide: dall'utilizzo di robot controllati da remoto, all'impatto degli umanoidi sulla società fino all'intelligenza artificiale e alla comunicazione tra essere umani e sistemi robotici.

"In Giappone le persone sono ben disposte ad accettare i robot come parte della società. La vera sfida ora è costruire robot umanoidi in grado di capire profondamente l'essere umano e interagirci al meglio-ha dichiarato Ishiguro-. Per questo sono alla ricerca di nuove collaborazioni e penso che IIT sia il miglior partner europeo in questo ambito".

"Questo è un accordo importante perché spinge ulteriormente l'Istituto Italiano di Tecnologia verso l'internazionalizzazione - ha spiegato il direttore dell'IIT Metta -. L'università di Osaka è rinomata nel mondo e questo accordo è una conferma dell'eccellenza di IIT nel campo della robotica e dell'intelligenza artificiale". (ANSA).