Spezia, Strelec alla Reggina, mercato segnato da Kiwior

(ANSA) - LA SPEZIA, 31 GEN - Diciotto operazioni di mercato, di cui otto in entrata, compresa la cessione record da 30 milioni di euro del difensore Kiwior all'Arsenal. Spezia molto attivo in questo mercato di gennaio, il primo con il nuovo direttore generale Eduardo Macia al comando. Il club ligure segna una maxi plusvalenza con il difensore polacco, che era stato pagato 2,2 milioni di euro nel 2021, e ne investe una buona parte.

Acquistati a titolo definitivo il portiere Marchetti, svincolato, il difensore Wisniewski dal Venezia, i centrocampisti Esposito dalla Spal, Zurkowski dalla Fiorentina, Moutinho dall'Orlando City a parametro zero, Cipot dall'NS Mura e l'attaccante Krollis dal Valmiera. Arrivato in prestito dalla Roma il centravanti Shomurodov, destinato a fare coppia con Nzola.

Macia ha anche sfoltito la rosa. Ceduti a titolo definitivo Ellertsson al Venezia, Bozhanaj alla Carrarese e Stijepovic all'NS Mura. Vanno in prestito Strelec alla Reggina, Sher al Groningen, Hristov al Venezia, Sanca al Famalicao, Nguiamba allo Jagiellonia e Mraz all'Anorthosis. (ANSA).