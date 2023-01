Samp: Sabiri alla Fiorentina ma fino a giugno in blucerchiato

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - E' ufficiale l'arrivo in casa Sampdoria del difensore tedesco Koray Günter, in prestito dal Verona con obbligo di riscatto se i liguri dovessero salvarsi.

Un innesto importante per un reparto che ormai era solo con tre effettivi dopo la partenza di Ferrari in prestito secco alla Cremonese. E' quasi fatto anche uno scambio di prestiti col Torino: in granata va il centrocampista inglese Vieira, in blucerchiato arriva il turco Emirhan Ilkhan ex Beşiktaş.

L'obiettivo del mercato invernale per la Samp è stato quello di fare cassa e risparmiare sul monte ingaggi per portare ossigeno ad una situazione finanziaria complicatissima. In questa ottica c'è l'operazione che porta il nazionale marocchino Sabiri a titolo definitivo alla Fiorentina per circa tre milioni più bonus ma il fantasista resterà a Genova ancora per sei mesi.

L'attaccante Caputo è andato in prestito all'Empoli, che ha l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. Dalla Toscana è arrivato Lammers fino a giugno col via libera dell'Atalanta proprietaria del cartellino. Prestito con riscatto al verificarsi di certe condizioni, invece. per Bereszynski al Napoli da dove è arrivato l'esterno difensivo Zanoli. Anche per lui l'esperienza doriana, così come per Lammers, terminerà a fine stagione.

Acquistato a titolo definitivo invece il difensore olandese Nuytinck, in questo caso la Samp ha pagato un piccolo indennizzo all'Udinese. Tra gli acquisti anche il centrocampista francese Cuisance, se i blucerchiati si salvano lo riscatteranno. Verre è passato al Palermo, che può riscattarlo a fine stagione, e Villar è tornato alla Roma che lo ha girato in Spagna al Getafe.

(ANSA).