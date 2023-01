Ritardi nei passaporti, in Liguria persi 2200 viaggi

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Sono 2200 i viaggi saltati in Liguria, per una perdita di fatturato nell'ordine dei 4 milioni di euro in seguito ai disservizi per il rilascio dei passaporti che sta colpendo tutta l'Italia.

A denunciarlo è Assoviaggi, basandosi su un sondaggio effettuato presso le 313 agenzie presenti nella nostra regione.

Lo ha spiegato Emilio Cordeglio , presidente regionale dell'associazione del turismo organizzato di Confesercenti: "Le cause principali di questa situazione sono da ricercare nel Covid e nella Brexit: la pandemia ha fatto sì che si accumulassero le pratiche di rinnovo dei passaporti scaduti negli ultimi due anni, e a congestionare ulteriormente il lavoro delle questure si è aggiunto il boom di richieste di quanti dopo la Brexit, non hanno più potuto recarsi nel Regno Unito semplicemente con la loro carta di identità".

L'ingorgo passaporti, secondo Assoviaggi, ha fatto saltare in tutto il paese circa 80mila viaggi organizzati, con 150 milioni di euro di mancate vendite. Altissima la percentuale di agenzie che ha segnalato problemi: il 96,5% con una media di 7 viaggi annullati per agenzia a fronte di 13mila euro di vendite non effettuate..

Secondo Cordeglio "È dunque necessario modificare il sistema di prenotazione dei passaporti stessi e incentivare l'invio in forma digitale della documentazione necessaria al loro rilascio.

Ed è evidente che gli Open Day, pur apprezzando lo sforzo delle questure anche liguri, non rappresentano una soluzione, perché servono solo a produrre nuovi ingorghi". (ANSA).