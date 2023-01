Prioli, San Martino eccellenza che può crescere

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - "Prima di tutto voglio ricordare il mio predecessore Salvatore Giuffrida". Ha esordito così Marco Damonte Prioli, l'ormai ex direttore generale della Asl 2 savonese nominato direttore generale dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova dopo l'improvvisa scomparsa di Salvatore Giuffrida, scomparso il 17 gennaio scorso per un malore. "La direzione del policlinico San Martino di Genova è una sfida ambiziosa - ha detto stasera durante la presentazione -. Già oggi è un punto di eccellenza, ma ci sono gli spazi per poter crescere a livello nazionale e internazionale con l'obiettivo di fornire ai cittadini servizi di altissima qualità".

"È la persona più adatta a espletare l'incarico - ha sottotlineato il governatore della Liguria Giovanni Toti -, l'abbiamo scelta dopo una lunga serie di riflessioni, e non è stata una scelta da poco perché riguarda un importante pezzo della sanità in Liguria. Il mandato è proseguire in continuità con la linea tracciata da Giuffrida, che si è drammaticamente interrotta, e allargare le collaborazioni con l'Università". Per il suo sostituto nell'Asl 2 savonese secondo Toti è "probabile entro la fine della settimana la nomina di un commissario provvisorio. Non ridurremo il numero delle Asl in Liguria ma lavoreremo a profonde integrazioni come i progetti del Galliera e del Gaslini diffusi" "Prioli è un uomo moderato capace di fare sintesi e sono certo che continuerà al San Martino il solco tracciato da Giuffrida, a partire dalla tutela del personale, la ricerca e le sinergie con l'Università" ha detto l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola mentre il rettore dell'ateneo genovese Federico Delfino ha voluto sottolineare che "il policlinico è una realtà fondamentale dove investiamo molte risorse e abbiamo attivato percorsi di crescita comune" Prioli dovrebbe assumere l'incarico dal primo marzo.

Nonostante gli extracosti la Regione Liguria conferma l'obiettivo di voler aprire i cantieri del nuovo pronto soccorso del Policlinico entro la prossima primavera. (ANSA).