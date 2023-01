Incidenti lavoro: Maestripieri, denunce non siano 'al lupo al lupo'

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - "Non vorremmo che la nostra continua denuncia delle condizioni di lavoro che favoriscono gli infortuni fosse diventata così abituale da venire ignorata come un 'al lupo, al lupo'". Lo scrive il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri in una nota a commento dei dati Inail sugli incidenti sul lavoro.

"La situazione continua a peggiorare e c'è un motivo: è sempre più evidente la correlazione tra precariato e sicurezza - sottolinea Maestripieri -. Laddove i contratti sono meno garantiti in termini di durata e stabilità, i rischi per la sicurezza aumentano in maniera consequenziale. E quando il posto di lavoro è improvvisato, come purtroppo sempre più spesso accade, la probabilità di mettere a repentaglio le persone diventa un autentico allarme sociale".

"Abbassare la guardia di fronte a numeri così importanti è inaccettabile - conclude Maestripieri - La Cisl chiede da tempo un aumento delle attività ispettive e del personale addetto ai controlli. Ci auguriamo, sotto questo profilo, che il 2023 rappresenti l'anno della svolta. Da parte nostra non smetteremo di vigilare e denunciare una situazione che reputiamo, una volta di più, intollerabile". (ANSA).